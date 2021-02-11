11 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

11 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

11.02.2021 06:42
11 Şubat 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

11 Şubat 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sonsuzluk Projesi

02:00 Büyük Oyun

02:40 Akrep

03:00 Dizi

03:40 Büyük Oyun

04:20 Geniş Aile

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

20:00 Akrep

11 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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Son Dakika

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