İstanbul'da 90 Milyon Liralık Kaçak Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 90 Milyon Liralık Kaçak Oto Yedek Parça Ele Geçirildi

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İstanbul'da polis ekipleri tarafından oto yedek parça kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06.05.2024 11:20
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İstanbul'da polis ekipleri tarafından oto yedek parça kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen otomobil yedek parçaların Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan depo ve işyerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Oto yedek parça kaçakçılarına operasyon! Ele geçirilenlerin piyasa değeri 90 milyon TL

ART ARDA BASKINLAR DÜZENLENDİ

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, Türkiye'ye çeşitli gümrük kapılarından sokulduğu öğrenilen binlerce yedek parçanın saklandığı adresleri tek tek tespit ederek işyeri ve depolara dün peş peşe baskın düzenlendi.

Oto yedek parça kaçakçılarına operasyon! Ele geçirilenlerin piyasa değeri 90 milyon TL

269 ARAÇ DİREKSİYONU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin düzenlediği zincirleme operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lirayı bulan farklı marka ve modelde 269 araç direksiyonu ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi.

Oto yedek parça kaçakçılarına operasyon! Ele geçirilenlerin piyasa değeri 90 milyon TL

Yurda kaçak yollarla sokulan ve yüklü miktarda vergi kaybına neden olan yedek parçalara emniyet tarafından el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Parça kaçakçıları, gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen oto yedek parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul\'da 90 Milyon Liralık Kaçak Oto Yedek Parça Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 90 Milyon Liralık Kaçak Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 90 Milyon Liralık Kaçak Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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