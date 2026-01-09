11 Yaşındaki Yusuf Hafız Oldu - Son Dakika
11 Yaşındaki Yusuf Hafız Oldu

09.01.2026 09:53
Yusuf Sami Öztürk, 1 yıl süren hafızlık eğitimini tamamlayarak ailesine müjdeyi verdi.

Hatay'da 1 yıllık hafızlık eğitimini tamamlayan 11 yaşındaki Yusuf Sami Öztürk, müjdeli haberi babasına 'Baba ben hafızlığı bitirdim' sözleriyle gözyaşları içerisinde verdi.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Sami Öztürk, geçen yıl Şubat ayında başladığı hafızlık eğitimini 2 Ocak'ta tamamlayarak hafız oldu. Bir yıldır gayretle ve azimle emek vererek hafız olmayı başaran Öztürk, mutluluğunu babası Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak 'Baba sana iyi haberim var, Baba ben hafızlığı bitirdim' sözleriyle paylaştı. Babasına hafız olduğunu söyleyen Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Hafızlık eğitimini başarılı bir şekilde bitiren Öztürk, büyüyünce de imam olmak istediğini söyledi.

"Babamı aradım, 'Baba ben hafızlığı bitirdim' dedim ve ağladım"

Babasını arayarak 'Baba ben hafızlığı bitirdim' sözleriyle hafız olduğunu söyleyen Yusuf Sami Öztürk, "11 yaşındayım ve 6'ncı sınıfa gidiyorum. Hafızlık eğitimime geçen yıl 19 Şubat'ta başladım ve bu yıl 2 Ocak'ta bitirdim. Hocamın emeklerinin sayesinde öğrendim. Babamın ve annemin dualarıyla hafızlık eğitimini bitirdim. Babamı aradığımda hocam da beni kayda alıyordu. Babamı aradım hal hatır sorduktan sonra 'Baba ben hafızlığı bitirdim' dedim ve ağladım. Babam da Allah razı olsun dedi. Büyüyünce imam olmak istiyorum" dedi.

"Telefonda oğlum, 'Baba ben hafız oldum' deyince çok duygulandım"

Oğlunun hafızlığı eğitimini tamamlayarak hafız olduğunu öğrendiği anda hem duygulanan hem de mutlu olan baba Mehmet Öztürk, "Oğlum hafızlık eğitime geçen yıl Şubat ayında başladı ve bu yıl 2 Ocak'ta bitirdi. Ben o gün izinli olduğum için işe gitmemiştim. Oğlumun hafızlık eğitimini bitirmesini bekliyordum ama bu kadar erken bitirmesini beklemiyordum. Haftaya olarak planlamıştım. Hocasının numarası vardı bende ama beni farklı numaradan aradı. Telefonda oğlum, 'Baba ben hafız oldum' deyince çok duygulandım. Hocasından Allah razı olsun. Aradığında hemen kendisini hissettim. Bitirdiği için çok mutlu oldum, oğlum haber verdiğinde ne alacağımı şaşırdım. Bir şey almadan hemen eve koştum, annesine müjdeyi verdim. Bütün ailelerin çocuklarına dinini, peygamberlerini, kitabını öğretmeleri gerekiyor. Herkesin gördüğü gibi zaman çok kötü oldu. Elhamdülillah benim çocuklar çok iyi yetişiyor, bütün çocuklara güzel bir örnek olur. Oğlumun büyünce imam olmasını istiyoruz, istediği yere kadarda okutacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

