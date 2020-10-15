DHA YURT BÜTLENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜTLENİ - 13
15.10.2020 15:06
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kavşakta önüne çıkan araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
SAKARYA'nın Erenler
ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kavşakta önüne çıkan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. 112 ekibinin yaşadığı tehlikeli anlar araç içi kameraya yansıdı.
Olay, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Karapürçek sapağında meydana geldi. Rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ışıklarının olduğu kavşağa doğru yaklaşırken önlerine çıkan hafif ticari araç nedeniyle tehlike yaşadı. Ambulans sürücüsü son anda direksiyonunu kırarak kaza yapmaktan kurtuldu. Bu anlar ambulansta bulunan araç içi kameraya yansıdı. Kazadan kurtulan sağlık ekibi yoluna devam etti.
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