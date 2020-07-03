'12 Adımda Okçuluk' kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacak! - Son Dakika

'12 Adımda Okçuluk' kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacak!

Okçular Vakfı tarafından hazırlanan, modern okçuluğun başucu eseri '12 Adımda Okçuluk' kitabı dünya sahnesine çıkıyor.

Okçular Vakfı tarafından hazırlanan, modern okçuluğun başucu eseri '12 Adımda Okçuluk' kitabı dünya sahnesine çıkıyor. Uluslararası müsabakalarda başarı elde etmiş Türk okçularının deneyimlerinin ve bu sporun tekniklerinin anlatıldığı kitap Yunus Emre Enstitüsü tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere beş ana dile çevrildi.


Okçuluğu temel tekniklerle anlatmayı amaçlanan eserde bulunan karekodlar sayesinde okçu adayının herhangi bir konunun videosuna erişmesi de mümkün. Kitabın dün yapılan tanıtım toplantısına Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı. Aynı zamanda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı da olan Bilal Erdoğan "Bu kitap okçuluğun en doğru, en pratik şekilde öğretilmesini sağlayacak. Bu alanda en iyi çalışmalardan olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda yeni bir kitap yapılmaya gerek kalmayacak" diye konuştu.

Okçular Tekkesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 07:45 

Son Dakika Spor '12 Adımda Okçuluk' kitabı Türk okçuluğunu dünyaya anlatacak! - Son Dakika Spor

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