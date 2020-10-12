12 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:15 Yeni Hayat

03:00 Yeni Hayat

04:00 Siyah Beyaz Aşk

05:15 Müzik Arası

06:00 5N 1K

06:15 Sadakatsiz

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hekimoğlu

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sadakatsiz

22:15 Yeni Hayat

23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz