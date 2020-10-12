Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
00:15 Ramo
02:30 Lütfen Beklemede Kal
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Türk Malı
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
11:30 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
13:00 Ramo
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika