12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

12.10.2020 06:42
12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

12 Ekim 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Jurassic Galaxy

00:45 Güvercin

02:00 Güvercin

03:10 Tülin Şahin ile Moda

04:00 Türk Müziği

04:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

05:00 Pulsar

06:00 Pulsar

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Menajerimi Ara

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:30 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

23:15 Bir Demet Tiyatro

12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

Tülin Şahin, Okuyucular, Star, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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