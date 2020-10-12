12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
12.10.2020 06:42
12 Ekim 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Jurassic Galaxy
00:45 Güvercin
02:00 Güvercin
03:10 Tülin Şahin ile Moda
04:00 Türk Müziği
04:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
05:00 Pulsar
06:00 Pulsar
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Menajerimi Ara
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sinema
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
23:15 Bir Demet Tiyatro
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