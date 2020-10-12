Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:55 Payitaht Abdülhamid
02:25 Yedi Numara
03:10 Yeditepe İstanbul
04:05 İncir Ağacı
05:05 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
05:20 Seksenler
06:00 Nirvana Alevler İçinde
07:30 Böyle Bitmesin
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:00 Kalk Gidelim
11:50 Enine Boyuna
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:30 Fazlası Zarar
14:40 Payitaht Abdülhamid
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya - Türkiye
22:30 Devre Arası
22:45 Rusya - Türkiye
23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika