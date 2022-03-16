12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı

16.03.2022 15:54
12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 12 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen 4 şüpheli, JAK timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 12 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen 4 şüpheli, JAK timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde ikamet eden A.Ç. (65), sabah uyandığında ekmek teknesi olan minibüsünün evinin önünde olmadığını fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayan A.Ç., minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Araç ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde minibüsü ormanlık ve kırsal alanda terk edilmiş halde buldu. Olay yerine gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JASAT) ekipleri, Araç ilçesinde ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda minibüsün hırsızlıkta kullanılmak amacıyla çalınmış olabileceğini belirledi. Hırsızların çaldıkları aracı arızalanması sonucu terk ettiğini değerlendiren JASAT ekipleri, şüphelilerin yoğun kar ve tipi sebebiyle araçtan fazla uzaklaşamadıklarını değerlendirerek, inceleme alanını genişletti. Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede bulunan boş evlerde ve metruk binalarda araştırma yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin sığındıkları boş bir evde U.D. (24), D.M. (22), K.Ç. (24) ve S.Ç. (17) isimli şahısları ele geçirdi. Yapılan aramada şüphelilerle birlikte çaldıkları düşünülen 2 adet televizyon ile 2 adet ağaç kesme motoru ele geçirildi.

JASAT ekipleri tarafından derinleştirilen incelemeler neticesinde şüphelilerin, uzun süreden beri araç çalarak veya kiralayarak Araç ilçesinde Susuz ve Sıragömü köylerindeki yazlık ve boş yayla evlerinde hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıkları ve bir kısmını daha sonra satmak için depoladıklarını belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırmada şüpheli U.D. (24), D.M. (22), K.Ç. (24) ve S.Ç. (17) isimli şahısların bu zamana kadar 12 evden hırsızlık yaptıklarını ve faili meçhul olan 12 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada evlerden çalınan 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet araba paspası, 1 adet elektrikli soba, 1 adet el feneri, 2 adet matkap, 3 adet spiral makinesi, 2 adet planya makinesi, 1 adet televizyon, 1 adet fayans kesme makinesi, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet jeneratör, 3 adet ağaç kesme motoru, 1 adet elektrikli kaynak makinesi, 1 adet hava basma motoru, 1 adet su motoru, 1 adet dinamo ve 50 metre bakır kablo ile çeşitli hırdavat malzemeler ele geçirildi.

JASAT ekipleri tarafından hırsızların çaldıkları minibüs ve ele geçirilen hırsızlıktan elde edilen eşyalar sahiplerine teslim edilerek şüpheli 4 şahıs, Araç Cumhuriyet Savcılığınca sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı
12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı

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Jandarma Arama Kurtarma, Kastamonu, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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