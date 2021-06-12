Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Warcraft
02:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Güzel ve Çirkin
12:30 Maraşlı
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika