12 Haziran 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Warcraft

02:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Güzel ve Çirkin

12:30 Maraşlı

15:30 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim