Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Yasak Elma
02:30 İnadına Aşk
04:15 Bay Yanlış
06:00 Aşk Yeniden
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Senden Daha Güzel
13:45 Benden Söylemesi
15:30 İyilik
16:45 Gizli Saklı
19:00 Burak Birsen ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
22:30 Yasak Elma
Son Dakika › TV › 12 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika