12 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

12 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun polisinin Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlediği operasyonda 12 kilo esrarla yakalanan bir kişi Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun polisinin Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlediği operasyonda 12 kilo esrarla yakalanan bir kişi Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08 Kasım günü İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 2 kilo 699 gram esrar maddesi ile birlikte 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik polisi söz konusu 2 kişinin uyuşturucu sattığı A.M. isimli şahsın Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Samsun polisi Ünye ilçesinde düzenledikleri operasyonda A.M.'yi 12 kilo esrar maddesi ve 6 adet esrarlı sigara ile yakalayarak gözaltına aldı. Samsun'a getirilen A.M., Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.M., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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