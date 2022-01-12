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12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

12.01.2022 06:42
12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

12 Ocak 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
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Sabahın Sultanı Seda Sayan, Annemizi Saklarken, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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