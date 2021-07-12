Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Euro 2020 Özel
01:00 Concacaf Gold Cup: Meksika - Trinidad ve Tobago
01:30 Concacaf Gold Cup B Grubu: Kanada - Martinik
03:30 Concacaf Gold Cup: Meksika - Trinidad ve Tobago
04:00 Concacaf Gold Cup B Grubu: Abd - Haiti
06:00 Concacaf Gold Cup A Grubu: El Salvador - Guatemala
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Euro 2020 Özel
12:30 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri: Galatasaray
23:00 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika