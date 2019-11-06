Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de önceki yıllarda yaşanan doğal gaz kesintilerinin artık söz konusu olmadığını belirterek, "Ülkemizdeki gaz depolama imkanları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve bu sayede ulaşılan günlük 306 milyon metreküp giriş kapasitesiyle, doğal gaz arzında bir sıkıntı yaşanmayacağı görülüyor." dedi.

Arslan, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın "2019 Dünya ve Türkiye Enerji Gündemi" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 66 milyon kişinin doğal gaz kullanma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Aktif doğal gaz kullanıcı sayısının bu yıl itibarıyla 51,5 milyona ulaştığını aktaran Arslan, "Türkiye'de önceki yıllarda yaşanan doğal gaz kesinti ve kısıntıları artık söz konusu değil. Ülkemizdeki gaz depolama imkanları, LNG yatırımları ve bu sayede ulaşılan günlük 306 milyon metreküp giriş kapasitesiyle, doğal gaz arzında bir sıkıntı yaşanmayacağı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz arz kaynaklarındaki artış ve yeni üretim yöntemlerinin küresel doğal gaz fiyatlarını düşürdüğüne dikkati çeken Arslan, düşük doğal gaz fiyatlarının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet imkanı sağladığını söyledi.

Arslan, doğal gaz ticaretinde uzun süreli ve petrole dayalı kontratların artık kullanılmadığını dile getirdi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov da enerji sektöründe Türkiye'ye yapılan yatırımların avantajlı olduğuna işaret ederek, "Türkiye, enerji verimliliğinin artırılmasında jeopolitik olarak avantajlı bir bölge. Bu nedenle SOCAR Türkiye, 19,5 milyar dolarla Türkiye'ye en büyük yatırım yapan yabancı şirket." ifadelerini kullandı.

Gahramanov, enerji sektörüne, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin de damga vurduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının enerji sektörünün geleceğini etkilediğini kaydetti.