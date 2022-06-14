12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

14.06.2022 11:41

12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi.

12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi.

Kaza, Emirdağ ilçesi İnkılap mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Enes Gültekin isimli çocuk cadde de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken M.T.'nin kullandığı 03 HK 117 isimli şahsın kullandığı kamyonetin altında kaldı. Olayın gören çevredeki vatandaşları küçük çocuğu kamyonetin altından çıkarmaya çalışırken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından sürücü M.T., polis tarafından gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi - Son Dakika

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