Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı
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12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı

6 saat önce

SAMSUN'da B.U. (12) adlı erkek çocuğu, annesi Z.A. (32) ile kavga eden üvey babası S.A.'yı (30) bıçaklayarak, yaraladı.

12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı, System.String[]

SAMSUN'da B.U. (12) adlı erkek çocuğu, annesi Z.A. (32) ile kavga eden üvey babası S.A.'yı (30) bıçaklayarak, yaraladı. S.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, B.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Z.A., eşi S.A. ile iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., eşi Z.A.'yı döverek, bıçaklamakla tehdit etti. Annesini korumak isteyen B.U. adlı erkek çocuğu da mutfaktan aldığı bıçağı üvey babası S.A.'nın sol bacağına sapladı. İhbar üzerine üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. B.U. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.U., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan hastanede tedavi gören S.A.'nın, polise verdiği ifadede, B.U.'nun yanlışlıkla kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
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