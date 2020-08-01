120 dönüm araziye ektiği mısırla belediyeye ek kaynak oluşturacak - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Demircan, 120 dönümlük çalılık alanı temizleyerek ektiği mısırla belediye bütçesine ek kaynak oluşturacak.

Gölyaka Kültür Park alanı içerisinde Milli Emlak Müdürlüğüne ait 120 dönümlük çalılık alanı temizleyerek kullanım için izin alan ve çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraşan Demircan, söz konusu alana mısır ekti.

Ekim yaptığı tarladan 200 ton tane mısır elde etmeyi hedefleyen Demircan, buradan elde edeceği gelirle ilçeye yatırım yapacak.

Demircan, AA muhabirine, kendisinin de bir çiftçi ve köy çocuğu olduğunu, çiftçiliği ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

İlçe sınırları içerisinde olan ve kullanılmayan arazileri değerlendirme noktasında bir arayış içine girdiklerini, bu anlamda da alana mısır ektiklerini anlatan Demircan, Meclis üyesi Mehmet Bey'in de tavsiyeleriyle 120 dönümlük bir alanı temizleyerek hem istihdam oluşturmak hem ekonomiye bir katkı sunmak hem de belediyeye bir ek gelir gerçekleştirmek için mısır ektiklerini belirtti.

"Alandan elde edeceğimiz gelirle yatırım yapacağız"

Mahsulün bu yılki veriminin kendilerini memnun ettiğine değinen Demircan, şöyle konuştu:

"Buradan yaklaşık 200 ton civarında mısır bekliyoruz. Biz burada almış olduğumuz ürünle yaklaşık 10 bin metrekare kilit parke yaparız. Yani alandan elde edeceğimiz gelirle yatırım yapacağız. Atıl vaziyette dikenlik olarak duran bu araziyi bu şekilde değerlendirerek hem ilçemize bir katma değer sağlamış olduk hem de hem ülke ekonomimize bir girdi sağlamış olduk. Ürün bu sene çok güzel. Burada bundan sonra her sene ürün olur. Her sene ekmeyi düşünüyorum."

Çiftçiliğin değer kazanması gerektiğini vurgulayan Demircan, "Zaten bizim arkamızdaki itici güç Cumhurbaşkanımızın ve Milli Emlak'ın boş atıl duran alanların tarıma kazandırılması noktasındaki gayret ve çabası bu işte bizi iten güç olmuştur." dedi.