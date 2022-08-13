Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi
02:45 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi
05:00 Bodrum Masalı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dört Köşe
15:15 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Göktaşı Kıyameti
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika