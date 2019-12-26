13 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi - Son Dakika

13 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezinden olan Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimleri yapıldı.

13 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezinden olan Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otelleri, restoranları, işletme ve büfeleri denetledi. Ayrıca kaçak ve sahte içkiye karşı da bandrol kontrelleri yapıldı.Yılbaşına sayılı günler kala, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restorana gelerek burada incelemelerde bulundu. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı. Konuya ilişkin konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Uludağ, Türkiye ve Bursa'nın büyük bir markası. Sezonun başlaması ve yılbaşının yaklaşamsıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Burası 14 bine yakın misafir ağırlama kapasitesi olan bir bölge. Gıdaların, lezzeti ve kalitesi kadar gıda güvenliği de bizler için önemli. Uludağ'da otellerı, büfeleri, alkollü  içecek satan işletmeleri denetliyoruz. Uludağ'ın marka değerini korumaya çalışacağız. Gıdaların saklama koşulları, hijyeni, pişirilmesi, sunumu gibi durumları inceliyoruz. Yine kaçak ve sahte içkiye karşı ölçümlerimizi yapıyor ve bandrol kontrollerı yapıyoruz. İncelemelerde olumsuzluğa rastladığımız işletmelere cezai işlem uyguluyoruz. diye konuştu.


Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
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