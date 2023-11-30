Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.
4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.
Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.
Son Dakika › Futbol › Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika