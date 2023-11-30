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Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı

Konferans Ligi 5. haftasında sahasında Club Brugge ile karşılaşan Beşiktaş maçın 13. dakikasında 2-0 yenik duruma düştü.

Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı
30.11.2023 - 21:10,  Güncelleme: 21:14
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.

NIELSEN UZAKTAN ATTI

4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.

ZINCKERNAGEL 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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