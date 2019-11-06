Son Dakika Haberleri: 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı
Son Dakika Güncel 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

7 saat önce

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Gürcistan'da düzenlenen 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansıkapsamında Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı, System.String[]

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Gürcistan'da düzenlenen 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Karaosmanoğlu ile Garibaşvili'nin Batum'da yaptıkları görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Garibaşvili görüşmede, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine, NATO ile entegrasyonu sürecine verdiği somut destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Gürcistan arasında savunma alanındaki mevcut ve gelecekte yapılacak iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, ayrıca bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi yönünde iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak düzenlediği askeri tatbikatların önemine değinildi.

Bu arada, Karaosmanoğlu 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

kapsamında düzenlenen " Karadeniz Bölgesi'nin Değişen Güvenlik Ortamını Anlamak" konulu panelde de konuşma yaptı. Karaosmanoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Harekatın sadece Türkiye değil tüm bölge için önemli olduğunu ve bölgede barış ortamının güçlendirilmesi için başlatıldığını anlatan Karaosmanoğlu, Türkiye'nin bölgesel güvenliğin artması için büyük çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı yarın sona erecek.

Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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