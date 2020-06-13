13 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
13 Haziran 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 İçerde
03:30 Kuaförüm Sensin
04:00 Kuaförüm Sensin
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Limonata
14:00 Yusuf Yusuf
15:45 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
23:15 Limonata
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika
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