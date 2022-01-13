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13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı

13.01.2022 06:42
13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı

13 Ocak 2022 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Magazin Masası

04:00 Akasya Durağı

05:00 Kırık Hayatlar

06:00 Hırsız Polis

07:00 Tatlı Hayat

08:45 Magazin Masası

10:30 Akasya Durağı

13:00 Kırık Hayatlar

14:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Tatlı Hayat

23:30 Kanıt

13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı
13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı
13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı
13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı
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Kırık Hayatlar, Akasya Durağı, Tatlı Hayat, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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