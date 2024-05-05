Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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Küçükçekmece'de İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada firari olan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

05.05.2024 13:30  Güncelleme: 13:58
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İstanbul Küçükçekmece'de sahil parkında İBB'nin çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Soruşturma savcısı, ifadelerini aldığı şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheliyi ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olayla ilgili kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Küçükçekmece\'de 5 yaşındaki Edanur\'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender seker: Fatura kesildi gariban çaluşana adamlarrın kimliği bile yok yaşayıp gidermiş kim neci nereli ne işi var türkiyefe 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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