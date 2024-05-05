Küçükçekmece\'de 5 yaşındaki Edanur\'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Güncel

100 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor

İsrail basını en çok etkilenen 2 sektörü manşetine taşıdı

Soruşturma savcısı, ifadelerini aldığı şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheliyi ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fatih Mahallesi 'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olayla ilgili kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.