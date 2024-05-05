1 Mayıs\'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de polisle Taksim'e çıkmaya çalışan kalabalık gruplar arasındaki arbedeyle ilgili suç işlediği tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.