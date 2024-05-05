1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane çevresinde gerçekleşen gösterilerde suç işledikleri tespit edilen 20 kişiden 12'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

05.05.2024 12:19
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de polisle Taksim'e çıkmaya çalışan kalabalık gruplar arasındaki arbedeyle ilgili suç işlediği tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

1 Mayıs\'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzar Öztaş: Devlet yarına bırakır ama asla yanına bırakmaz, polise,askere kalkan eller kırılmalıdır. 3 0 Yanıtla

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