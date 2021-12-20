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13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı - Son Dakika

13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

20.12.2021 17:30

13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla başladı.

13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla başladı. Festival, 1 ay önce vefat eden Diriliş Şairi Sezai Karakoç anısına gerçekleştiriliyor.

İstanbul Edebiyat Festivali'nin bu yıl 13'üncüsü düzenleniyor. Sultanbeyli Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Festivalin bu yılki teması Sezai Karakoç olarak belirlendi. 20 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık'a kadar devam edecek olan festivale Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

Ayrıca açılış programında, 13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri de sahiplerini buldu. 'Sezai Karakoç'un Düşünce Ufukları' eseriyle Mehmet Erdoğan, 'Sabah Yıldızı' eseriyle Mustafa Kirenci, 'Dirilişin Yapıtaşları' eseriyle Dr. Münire Kevser Baş, 'Çağdaş Mesnevinin Peşinde' eseriyle Dr. Gökhan Tunç'a düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

ÖLÜMSÜZ ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Festivalin açılışında Sezai Karakoç anısına Selahattin Kocaarslan??ın sunuşuyla Nabi Avcı ? Diriliş Neslinin Mimarı Sezai Karakoç konferansını gerçekleştirdi. Ardından İbrahim Sadri Diriliş Şairi Sezai Karakoç'un ölümsüz eserlerini seslendirdi. Festivalin kalan günlerinde ise Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi- Kızlarağası Medresesi'de farklı etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca festival kapsamında; yazarlar Sultanbeyli'deki okullarda öğrencilerle buluşacak.

'ÇOK YÖNLÜ BİR İNSANDI'

Sezai Karakoç'un düşünme tarihinde en etkili, önemli, karizmatik insanlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Demircan, 'O ok yönlü bir insandı. Onun şiirleri, felsefesi, düşünceleri her zaman çok güçlüdür. Öte yandan diriliş duygusuyla ve düşüncesiyle bütün dünyaya, insanlığa çözüm önerileri olan çok yönlü bir insan. Dolayısıyla zamanın ruhunu çok iyi içselleştirmiş, anlamış ama bunu edebi tarafıyla, şiirleriyle de aktarabilen güçlü bir şahsiyet olmuştur. Bugün de onun anısına buradayız. O her zaman düşüncelerimize ışık tutacak' dedi.

'DOLU DOLU FESTİVAL'

Yedi gün boyunca İstanbul'da edebiyat ve Sezai Karakoç rüzgarı eseceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Bu rüzgardan, başta biz olmak üzere bütün kültür dostlarının faydalanmasını diliyoruz. Programlarımız da Mehmet Ağa Medresemizde devam edecek. Şair, yazar ve edebiyatçılarımız orada, misafirlerimizle buluşacak. Böylelikle yedi gün boyunca dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz' açıklamasını yaptı.

13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı
13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı
13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı
13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı
13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

Sezai Karakoç, Edebiyat, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı - Son Dakika


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