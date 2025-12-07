1300 Genç Rotterdam\'da Sabah Namazında Buluştu

Hollanda'da 1300 genç, Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Kocatepe Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

HDV Gençlik Teşkilatınca, "Ecdadın iziyle geleceğe doğru" sloganıyla düzenlenen "1299 genç ile sabah namazı" etkinliğine çeşitli kentlerden 1300 genç katıldı.

Etkinlikte tüm dünyada zulüm görenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlere hurma, simit ve çorba ikram edildi.

"Bu gençlik, bize çok şey vadediyor, ümitlerimizi yeşertiyor"

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül, namazın ardından yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen çok sayıda gencin sabah namazında buluşmasının şükredilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.

Özgül, "Sabah geldiğimde şöyle bir baktım, gençler akın akın camiye doğru geliyorlar. Bu, bana yetti. Siz, böyle bir memlekette pazarın erken saatlerinde, yatak, nefsiniz ve sosyal medyada bir sürü şeytani çağrılar sizi çağırırken Allah'ın sesine kulak verip camiye gelebiliyorsanız daha size nasihat etmeye gerek yok. Artık bu, bizim ümitlerimizi, geleceğe dair endişelerimizi ve kaygılarımızı gidermiş, ümitlerimizi de gerçekten beslemiş ve coşturmuştur." dedi.

Hollanda'ya gelen ilk neslin ülkedeki camileri binbir zorlukla yaptığını vurgulayan Özgül, "Önemli olan bundan sonra gençlerin bu emanete sahip çıkabilmesidir. Bu gençlik de zaten bunu vadediyor. Bu gençlik, bize çok şey vadediyor, ümitlerimizi yeşertiyor. Bize düşen de bu gençlerin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte HDV Üçüncü Bölge Gençlik Başkanı Burak Doğan ve Beşinci Bölge Gençlik Başkanı Talha Uzun da gençlere hitap etti.