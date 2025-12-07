1300 Genç Rotterdam'da Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

1300 Genç Rotterdam'da Sabah Namazında Buluştu

1300 Genç Rotterdam\'da Sabah Namazında Buluştu
07.12.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da 1300 genç, Kocatepe Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek dua etti ve etkinlik düzenledi.

Hollanda'da 1300 genç, Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Kocatepe Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

HDV Gençlik Teşkilatınca, "Ecdadın iziyle geleceğe doğru" sloganıyla düzenlenen "1299 genç ile sabah namazı" etkinliğine çeşitli kentlerden 1300 genç katıldı.

Etkinlikte tüm dünyada zulüm görenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlere hurma, simit ve çorba ikram edildi.

"Bu gençlik, bize çok şey vadediyor, ümitlerimizi yeşertiyor"

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül, namazın ardından yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen çok sayıda gencin sabah namazında buluşmasının şükredilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.

Özgül, "Sabah geldiğimde şöyle bir baktım, gençler akın akın camiye doğru geliyorlar. Bu, bana yetti. Siz, böyle bir memlekette pazarın erken saatlerinde, yatak, nefsiniz ve sosyal medyada bir sürü şeytani çağrılar sizi çağırırken Allah'ın sesine kulak verip camiye gelebiliyorsanız daha size nasihat etmeye gerek yok. Artık bu, bizim ümitlerimizi, geleceğe dair endişelerimizi ve kaygılarımızı gidermiş, ümitlerimizi de gerçekten beslemiş ve coşturmuştur." dedi.

Hollanda'ya gelen ilk neslin ülkedeki camileri binbir zorlukla yaptığını vurgulayan Özgül, "Önemli olan bundan sonra gençlerin bu emanete sahip çıkabilmesidir. Bu gençlik de zaten bunu vadediyor. Bu gençlik, bize çok şey vadediyor, ümitlerimizi yeşertiyor. Bize düşen de bu gençlerin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte HDV Üçüncü Bölge Gençlik Başkanı Burak Doğan ve Beşinci Bölge Gençlik Başkanı Talha Uzun da gençlere hitap etti.

Kaynak: AA

Rotterdam, Hollanda, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1300 Genç Rotterdam'da Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:10:05. #7.12#
SON DAKİKA: 1300 Genç Rotterdam'da Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.