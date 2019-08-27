Son Dakika Haberleri: 1308 Osmaneli Belediyespor'da şok ayrılık
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1308 Osmaneli Belediyespor'da şok ayrılık

55 dakika önce

1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Sedat Memiş kulüp başkanı ile karşılıkla güreşerek görevden ayrıldı.

1308 Osmaneli Belediyespor'da şok ayrılık, System.String[]

1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Sedat Memiş kulüp başkanı ile karşılıkla güreşerek görevden ayrıldı.


Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1308 Osmaneli Belediyespor'un başarılı çalıştırıcısı Sedat Memiş, kulübün onursal başkanı aynı zamanda Osmaneli Belediye Başkanı olan Münür Şahin'le karşılıkla güreşerek, görevden ayrıldı. Memiş, yaptığı açıklamada, "2015 şubat ayında 1308 Osmaneli Belediyespor kulübünde başladığım antrenörlük görevinden bugün itibarıyla Başkanımız Münür Şahin ile karşılıklı görüşüp ayrıldık. Geride bıraktığımız 5 sezonda 2 şampiyonluk 3. lig ikinciliği yaşadık. Geçen sezon altyapı liglerinin tamamında şampiyonluklar yaşadık. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin'e, 1308 Osmaneli Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüp Müdürü Fikret Atabay, yöneticimiz Mehmet Mercan'a, tüm yönetim kurulu üyelerine, Osmaneli taraftarını ve antrenör kardeşlerim sporcularıma çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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