Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
02:30 Öfkeli Aşıklar
04:00 Müzik Arası
04:30 5N 1K
05:00 Küçük Ağa
06:30 İyi Aile Babası
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Yatıya Misafirim Var
15:45 Yatıya Misafirim Var
16:15 İyi Aile Babası
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Recep İvedik 3
22:15 İyi Aile Babası
23:45 Hekimoğlu
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika