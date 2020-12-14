14 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

02:30 Öfkeli Aşıklar

04:00 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:00 Küçük Ağa

06:30 İyi Aile Babası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Yatıya Misafirim Var

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:15 İyi Aile Babası

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Recep İvedik 3

22:15 İyi Aile Babası

23:45 Hekimoğlu