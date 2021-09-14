14 Eylül 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim