14 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:45 Teşkilat

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Teşkilat

03:00 Eşyanın Serüveni

03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:50 Yedi Numara

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:00 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Çınar Ağacı

14:00 Masumlar Apartmanı

16:10 Teşkilat

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Teşkilat