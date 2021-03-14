Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:45 Teşkilat
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Teşkilat
03:00 Eşyanın Serüveni
03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:50 Yedi Numara
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:00 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Çınar Ağacı
14:00 Masumlar Apartmanı
16:10 Teşkilat
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika