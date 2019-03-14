Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar ile polis memurları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kale Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukcu'yu ziyaret etti.

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Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar ile polis memurları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kale Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukcu'yu ziyaret etti.

Emniyet Amiri Mesut Anar, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastane Müdürü Bülent Pamukçu ise sağlık çalışanları adına İlçe Emniyet Amiri ve polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:05 Kaynak: AA

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