14 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Kefaret 00:30 Sen Çal Kapımı 03:00 Zuhal Topal’la Sofrada 03:00 Yasak Elma 04:45 Bir Deli Rüzgar 04:45 Zümrüdüanka 06:00 Kadın 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Kefaret 12:15 Kamera Arkası 13:00 Sen Çal Kapımı 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Mucize Doktor 15:45 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Sen Çal Kapımı 20:00 Kefaret

Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor

ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor

TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti

Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu

Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi

Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı

CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı

5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti