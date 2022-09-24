14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım - Son Dakika
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14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım

24.09.2022 10:51
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım

İzmit'te okul çıkışında otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ardından tutuklanan sapık, uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etmesinin ardından mahkemede çark etti. 15 yıla kadar hapsi istenen cinsel istismar zanlısı, "İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok" diyerek işlediği suçu kabul etti.

9 Haziran tarihinde İzmit'te bir halk otobüsünde iddiaya göre M.Ş. isimli şahıs ilk olarak otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti. Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez ise okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

8 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

"SAVUNULACAK BİR YANIM YOK"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin cinsel olarak kendini tatmin etmek için 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organını değdirmek suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi. Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celse görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek söze başladı. M.Ş. savunmasında, "İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok" dedi.

Sanık ifadesinin dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti savcı mütalaasının ardından sanığın ileri bir tarihte görülecek duruşmada savunmasının verilmesine karar verdi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve 'uyuşturucunun etkisindeydim' diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım - Son Dakika
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