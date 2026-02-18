14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Haberin Videosunu İzleyin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan\'ı duygulandıran an
18.02.2026 12:51  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan\'ı duygulandıran an
Haber Videosu

Ufuk Özkan, 2012-2014 yılları arasında destek verdiği bir öğrencinin organ nakli sürecinde kullanılan tıbbi cihazlardan sorumlu müdür olarak karşısına çıkmasının şaşkınlığını paylaştı.

Ufuk Özkan, 2014 yılında eğitimine destek verdiği Mahir'in 12 yıl sonra organ nakli sürecinde görev aldığını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Özkan, Instagram veya sosyal medya paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi:

"2013 gibi bir iyiliğimiz dokundu. Mahir daha öğrenci. Gel zaman git zaman… Dünya çok küçük. İyilik yaptım, iyiliği bulacağım diye yapmayacaksın. 12 yıl geçti, sonra bakmışsın ki o çocuk organ nakillerinin başındaki müdür oluyor mesela. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler almışız. Bazı şeyler anlatılmıyor işte."

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

'İYİLİĞİ KARŞILIK BULDU' YORUMLARI

Özkan'ın bu açıklaması, hayranları tarafından hem duygusal hem de ilham verici bir hikâye olarak karşılandı. İyiliğin geri dönmesinin şaşırtıcı örneklerinden biri olarak yorumlandı ve sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Naklin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Sosyal Medya, Organ Nakli, Organ Nakli, Ufuk Özkan, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • lllcccfffrrr777 lllcccfffrrr777:
    Allah şifa versin inşallah.Ne güzel bir yüreğe dokunmus ki Allah karşısına çıkartmış.İnsallah nakil tutar ve sağlığına kavuşur yardımsever güzel insan 2 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    RABBİM şifalar versin inşallah güzel insan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: 14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.