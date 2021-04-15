Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Hercai
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Bir Zamanlar Çukurova
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika