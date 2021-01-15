Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Görevimiz Tehlike 2
00:30 Dizi
01:10 Sol Yanım
02:30 Akrep
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:25 Görevimiz Tehlike 3
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
20:00 Akrep
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika