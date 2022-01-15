Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Yasak Elma
04:30 Kamera Arkası
05:00 Kefaret
06:00 Kadın
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
21:00 Maske Kimsin Sen?
23:30 Elkızı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika