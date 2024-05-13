İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı

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Türkiye'den ABD'ye akrep ve tarantula kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini'nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Prof.Dr. Prendini, ''Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm'' dedi.

13.05.2024 15:56
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Türkiye'den ABD'ye akrep ve tarantula kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini'nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Endemik hayvan kaçakçılığı suçlaması ile adliyeye sevk edilen Prendini, "Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm" ifadelerini kullandı. Prendini, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı

ABD'Lİ MÜZE MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığını ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History) Müdürü Prof. Lorenzo Prendini, endemik hayvan kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. ABD'li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı

"HAYVANLARI TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLADIM"

New York City Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Prendini'nin, "Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm. Canlı türlerin yasak olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Türkiye'ye ilk kez geldiği anlaşılan Amerikalı Prendini, "Benim Türkiye'ye ilk gelişim. Bu hayvanları Türkiye'nin doğu ve orta Anadolu bölgesinden topladım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı

VERİLEN İZNİN DIŞINA ÇIKTI

Türkiye'de araştırma yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bilimsel araştırma izni verildiği öğrenilen Prendini, ancak bu tür endemik hayvanların yurt dışına çıkışına izin verilmemesine rağmen kaçırmaya çalıştığı kaydedildi. Bakanlık tarafından verilen iznin dışında faaliyet gösterdiği anlaşılan ABD'li profesörün, 22 yıldır araştırma yaptığı belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

ABD'li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı
İstanbul\'da gözaltına alınan ABD\'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Hayvan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • King elo: bir telefon ile serbest ???? 26 2 Yanıtla
  • Osman Koca: ben bu haberi okurken muhtemelen abd havaaalanındadır suan 13 1 Yanıtla
  • serkan keskin: ziyaaaa 6 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Toprak götürmelerine de izin verilmemeli. Toprak içinde de aynı şekilde inceleme yapıp ilaç yapımında kullanıp milyar dolarları götürüyorlar. Hatta Ağrı dağından götürülen bir miktar toprakta keşfettikleri farklı bir probiyotik ile hala para kazanmaya devam ediyorlarmış bunu anlatan da ABD deki şirkette çalışan Türk mikrobiyolog. O izni de valilik vermiş. Yasal olarak izin alındığı için toprak parçası alınmasına Türk mikrobiyolog bunun önüne geçememiş. Bulursam linki koyacağım. Bunlara araştırma yapma izni vs vermeyeceksin verirsen de peşine birini takacaksın. O mağaraya düşen kurtarılması için herkesin seferber olduğu ABD li de aynı şekilde mağaradaki sularda araştırma yapıp örnek alıyormuş. Biz uyuyalım… 1 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: mümkün değil içeri girmesi gariban olması gerek 0 0 Yanıtla

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