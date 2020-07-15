15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
03:00 Spor Artı
03:50 Teknik Analiz
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Aktüel Futbol
07:30 Teknik Analiz
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
16:00 Spor Bülteni
16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin
17:00 La Liga Özetler
17:45 Süper Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Tott
19:55 Newcastle United - Tottenham
20:00 Hedef Süper Lig
21:30 Aktüel Futbol
22:00 Spor Bülteni
22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:30 Spor Artı