15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

03:00 Spor Artı

03:50 Teknik Analiz

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Süper Lig Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

05:50 TFF 1. Lig Özetler

06:20 İngiltere Premier Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 Aktüel Futbol

07:30 Teknik Analiz

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Tbmm - Tv

14:00 TBMM-TV

15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri

16:00 Spor Bülteni

16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin

17:00 La Liga Özetler

17:45 Süper Lig Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Tott

19:55 Newcastle United - Tottenham

20:00 Hedef Süper Lig

21:30 Aktüel Futbol

22:00 Spor Bülteni

22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:30 Spor Artı

Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
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