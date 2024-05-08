Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı

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Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'ndaki evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evinde 3 parça halinde toplam 15 gram uyuşturucu skunk bulunan Kalben'e yönelik operasyondan görüntüler de ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde bahçede bir kavanozun içine ve evdeki oyuncak arabanın pil bölmesine uyuşturucu madde saklandığı görülüyor.

08.05.2024 14:32  Güncelleme: 14:36
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda ikamet eden şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Evinin neredeyse her noktasından uyuşturucu madde çıkan ünlü şarkıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

"UYUŞTURUCU İMAL, İTHAL VE İHRAÇ" SUÇLAMASI

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

EVİNİN PENCERESİNDEN BAHÇEYE FIRLATMIŞLAR

Öte yandan şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan da görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şarkıcının evinin penceresinden bahçeye çeşitli uyuşturucu maddeleri fırlattığı ve bir kavanoz içinde sakladığı görüldü. Öte yandan evde arama yapan polislerin oyuncak bir arabanın pil bölmesinde de uyuşturucu maddeye rastladıkları anlar videoya yansıdı.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı
Kalben\'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Kalben, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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