Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda ikamet eden şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Evinin neredeyse her noktasından uyuşturucu madde çıkan ünlü şarkıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan da görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şarkıcının evinin penceresinden bahçeye çeşitli uyuşturucu maddeleri fırlattığı ve bir kavanoz içinde sakladığı görüldü. Öte yandan evde arama yapan polislerin oyuncak bir arabanın pil bölmesinde de uyuşturucu maddeye rastladıkları anlar videoya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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