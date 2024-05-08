KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı

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Küçükçekmece'de 'Şirine' isimli kediyi tekmeleyerek camdan aşağı atıp yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Elanur Pilici'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki, avukatlar ve hayvan hakları savunucuları katıldı. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede sanık hakkında hayvanlara işkence yapmak suçundan cezalandırılması talep edildi.

08.05.2024 13:55
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Küçükçekmece'de "Şirine" isimli kediyi tekmeleyerek camdan aşağı atıp yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Elanur Pilici'nin yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Fatma Aydın, taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

SAKSIYI DEVİRDİ DİYE

Müşteki Fatma Aydın, Şirine adındaki kedinin kendi kedisi olduğunu, sanıkla komşu olduklarını ve olay günü işi olduğu için kedisini karşı komşusuna bıraktığını anlattı. Aydın, kedisinin balkondan sanığın balkonuna geçerek saksıyı devirdiğini söyleyerek, "Sanık komşumun kapısını çalmış. Ardından evden çıkan kediyi koridorda tekmelemiş. Tanık olan kişi bu durumu görmüş ve tepki göstermiş. Sanık kediyi tekmeleriyle koridorun diğer tarafına götürmüş. Kameranın olmadığı bahçe tarafından kedimi aşağı atmış. Kedimi bahçede ağaçların arasında vücut ısısı düşmüş şekilde buldum. 72 saat yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü İlay Argun isimli kişinin müşteki Fatma Aydın'a ulaştığı ve sanık Elanur Pilici'nin müştekiye ait kediyi tekmeleyip camdan aşağıya attığını söylediği anlatıldı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Elanur Pilici'nin, kediye sinirlendiğini ancak tekme atmadığını söylediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede sanık Elanur Pilici hakkında, "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan Fatma Aydın, şüphelinin psikolojik problemleri olduğuna değinerek, "Sabah saat 07.00 sıralarında evimizin kapısını tekmeleyerek, küfür ve hakaret ederek kapımızı çalıyor. Görgü tanığı İlayda Akgün kapımızı açıyor. Hakaretler ediyor kedi o sırada koridora çıkıyor ve kediye işkence yapmaya başlıyor bilerek ve isteyerek. Bunu görgü tanığının gözleri önünde yapıyor. Boşluğa kadar kediyi tekmeliyor. Ondan sonra da görgü tanığının gözleri önünde kucağına alıp 4. kattan aşağıya zemine atıyor. Bu suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Tekmelediğine dair kamera görüntüleri var. Kediyi attığı yer müstakil bahçe katı olduğu için kamera görüntüleri yok. Olay bu şekilde oluyor. Psikolojik problemleri var. Ramazan ayında bize de çok bulaştı kendisi. Yemek kokularından, her şeyden rahatsız olup çıkıp koridorlarda bağıran bir insan" dedi.

"ÇELİŞKİLİ İFADELERİ VAR"

Aydın'ın avukatı Hafize Hilal Koçak ise, "Sanığın tek bir savunması yok. Çelişkili ifadeleri var. Birisinde kediyi sadece karşıdan gördüğünü, ve kedinin kendisinden korktuğu için kendi kendine aşağı atladığını söylüyor. Bir sonrakinde müştekinin kedisi olduğu için sinirlendiğini ama tekmelemediğini belirtmiş. Bir sonrakinde ise balkonuma geçti, saksılarımı kırdı bu sebeple sinirlendim demiş. Ama gariptir ki aynı saksılar için müvekkilimden de şikayetçi olmuştur. Dediğim gibi sanık bir türlü hayvanın iyiliği ya da hayvanla ilgili herhangi bir beyanda bulunmuyor. Sürekli çelişkili ifadeler vererek hatta iftira niteliğinde beyanlarda bulunarak suçtan kurtulmaya çalışıyor. Çelişkili ifadeleri olduğu için mahkemece dikkat alınmaması gerektiği de aşikar" ifadelerini kullandı.

MASUM KEDİYE BİR DE İFTİRA ATIYOR

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Bahtiyar Güner ise, "Sanığın kendini savunmaktan ziyade masum kediye iftira attığı ve bu yolla kendisini haklı görerek cezadan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Dosyanın geneline baktığımızda suçun oluştuğu kamera kayıtlarıyla tanık beyanları sabit. Dolayısıyla şu an bu aşamada savcının mütalaa vermesini bekliyoruz. Suçun en ağır şekli gerçekleşti, hayvan yüksekten düşüyor. Daha sonra müdahale edilmiyor, yetkili makamlara bildirilmiyor. Buna ilişkin de en ağır cezanın verilmesi için dosyanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE\'de \'Şirine\' isimli kediye işkence davası başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Berat Yıldïrım: ümmet ne halde kediden köpekden bahsediyorsun son dakika önceliğin mazlumlar Gazze diğer zulüm altında olan mazlum kardeşlerimiz olsun 2 3 Yanıtla
  • Bu Kim: hayvana merhameti olmayan insana merhamet etmesini beklemeyin ona göre ceza verin 3 0 Yanıtla

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