Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu

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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını açıkladı. Yıldırım, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadelerini kullandı.

08.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:23
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını dile getirdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yıldırım, yazılı açıklamasında, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" dedi.

"HAZIRLIĞIM YOK"

Aziz Yıldırım'dan açıklamada, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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