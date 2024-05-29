Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika
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Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası

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Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, yanlış serum takılması sonucu hayatını kaybetti. Aile, doktorların hatalı müdahalesi ve peş peşe yapılan hatalar nedeniyle kızlarının öldüğünü iddia ediyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

29.05.2024 11:22  Güncelleme: 12:27
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Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Acılı aile, "Kızımız evden güle oynaya yürüyerek çıktı. Ne olduysa hastanede oldu. Çocuğumuz bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede yanlış giden bir şeyler sebebiyle öldü. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı. Yüsra'nın kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak

BAHAR NEZLESİ İÇİN HASTANEYE BAŞVURDULAR

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındakiYüsra Türkoğlu, bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı.

Yanlış serum canına mal oldu! 7 yaşındaki Yüsra, hastanede hayatını kaybetti

SERUM SONRASI FENALIK GEÇİRDİ

Serum takıldıktan yarım saat sonra minik Yüsra, fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca 7 yaşındaki Yüsra aynı sedyede bekletildi ve gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye, kalbi hızlanmaya başladı.

ENTÜBE EDİLEN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Türkoğlu ailesi, iddiaya göre yoğun bakım katına dahi çıkarılmadıklarını ve kendilerine sağlıklı bilgi verilmediğini ifade ettiler. Bir süre sonra da Yüsra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKİLEN SON FOTOĞRAFI

Yanlış serum nedeniyle 7 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini öne süren Türkoğlu ailesi; yetkililerin konuyla alakalı açıklama yapmasını istedi. Öte yandan, minik Yüsra'nın ölmeden hemen önce çekilen fotoğraf ve görüntülerinde göz kapaklarının oldukça şişmiş olduğu görüldü.

Yanlış serum canına mal oldu! 7 yaşındaki Yüsra, hastanede hayatını kaybetti

"HASTANEYE GÜLE OYNAYA GİTTİK"

Baba Cemil Türkoğlu, "19 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında eşim beni arayarak 'kızım bahar nezlesi oldu. Gözleri şişiyor ve yaş akıyor' dedi. Eve geldim, çocuğumuzu alarak güle oynaya hastaneye gittik. Hastanede gereken tahlillerini yaptırdık. Tahlillerimizin hepsi temiz çıktı. Oradaki hekim bizlere 'eve gidebilirsiniz, ama isterseniz bir de uzman baksın' dedi. Biz de uzmanın yanına gittik. Uzman doktorun yanına gittik, kendini beğenmiş ve üstten bir tavır sergiledi bizlere. Biz ona durumumuzu anlatmaya çalışırken, yanındaki arkadaşıyla sohbet ediyordu. Çocuğumun tansiyonunu ölçtüler, o da iyi çıktı. 'Ben size serum takıp göndereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Yanlış serum canına mal oldu! 7 yaşındaki Yüsra, hastanede hayatını kaybetti

"TEŞHİS KONULMADAN SERUM TAKTILAR" İDDİASI

Acılı baba, "Biz de çocuğumuzun tahlilleri iyi çıkınca serum istemediğimizi belirttik. Herhangi bir teşhis konulmadan serum taktılar. 'hayır, ben bilirim, ben yaparım' dedi. Bize sert cevaplar verdi, annesi konu uzamasın diye kabul etti. En azından serumun içinde ne var onu öğrenmek istedik. 'onu ben bilirim' diye cevap aldık. Çocuğumuzun sevkini istedik, ortalık gerildi. Serumu taktılar, Yüsra yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Başka bir doktor geldi, bir şeylerin ters gittiğini anladı. Serumu sökerek 'Çocuğa bu serum verilmez' dedi. Bizi 10 saat sedyede beklettiler. Çocuğumun gözleri iyice şişmeye başladı. Durumu fark edince söyledik, kimse bizi dikkate almadı. Kardiyolog geldi, pişmanlık hissederek bizi odadan çıkardı." sözleriyle yaşananları anlattı.

Yanlış serum canına mal oldu! 7 yaşındaki Yüsra, hastanede hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ve otopsi işlemlerinin ardından Yüsra gözyaşları ve feryatlar arasında toprağa verildi. Hastane yetkilileri ise savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını, otopsideki kesin ölüm sebebinin ardından bütün detayların netleşeceğini açıkladı.

Yanlış serum canına mal oldu! 7 yaşındaki Yüsra, hastanede hayatını kaybetti
Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra\'nın ölümünde ihmal iddiası
Kaynak: İHA

Çocuk, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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