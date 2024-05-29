Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı - Son Dakika
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Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı

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Karakolluk olduğu 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya, babasının torununun velayetini almak için dava açmaya hazırlandığını söyledi. Bu duruma izin vermeyeceğini söyleyen Akkaya, "Babamla yaşayan teyzem, kızımı daha önce iki kez boğmaya çalıştı. Kızımı oraya gönderemem bize geldiğinde de onu bazı ceza ve yaptırımlar bekliyor" dedi.

29.05.2024 11:36
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Eski manken Deniz Akkaya, telefonunu aldığı için 16 yaşındaki kızı tarafından önce şiddete maruz kaldığını sonra da balkona kilitlendiğini söyledi. Anne ve kız karakolluk olurken 16 yaşındaki devlet korumasına alındı. Yayınladığı videoda kızının pişman olduğunu söyleyen Akkaya, babası ve teyzesi hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KIZIMIN BABASI OLAYI BİLMESİNE RAĞMEN GELMEDİ"

Kızını burnunun sürtmesi için kendi isteğiyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söyleyen Deniz Akkaya, X hesabından peş peşe videolar paylaşarak aile içinde yaşanan sorunları anlattı. Kızının babasının konudan haberdar olduğunu söyleyen Akkaya "Merak edenler için bilgi vereyim. Kızımın babasının bu konuyu duymama ihtimali yok. Bu konuyu haber verdik. İletişimi avukatlar kurdu. Babasından 'Deniz Akkaya bunları hep yapıyor, para için' cevabı geldi. Konunun parayla bir ilgisi yok. Gidip Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kızını alsaydı. Kızını alsa ve vakit geçirse o bile ona iyi gelirdi. Ama gelmedi" dedi.

"KIZIMIN BABAMIN YANINDA KALMASINI KABUL ETMEM"

Babası Muzaffer Akkaya'nın torununun velayetini almak için kendisine dava açmaya hazırlandığını belirten ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Daha sonra avukat bir hanımefendi, benden habersiz bir şekilde benim babama gitmiş. Sonra da benim avukatıma ulaşarak; kızımın pişman olduğu ve tek isteğinin dedesinin yanında kalmak olduğu bilgisini vermiş. Ben de bunu kabul edemeyeceğimi söyledim."

"BABAM, 'DENİZ'E HAPSE ATTIRACAĞIM' DİYOR"

"Ben bugün bu konuyu sakince aramızda kapatıp, adı ergenlik olan bu sorunu çözmek için profesyonellerle konuşmaya niyet etmiştim. Fakat barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı bana dava açmak için ikna etmiş. Benim avukatıma, babamın benim kızımın velayetini alması için vekalet vereceğini söylemiş. Bu bilginin sabah gazetecilere bildirileceğini bildiğim için bu yayını açtım. Aklı selim aile bireylerimiz, kuzenim babamı arayarak benim ve kızımın çok zarar gördüğünü söyledi ve babamı defalarca uyardı. Kuzenim, 'Deniz ile kızı sorunlarını çözerler, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedikçe babam, 'Deniz'i hapse attıracağım' dedi."

"ANLATTIKLARIMLA BABAMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK İSTEMİYORUM"

"Aslında ben bu hikayeyi daha sonra anlatacaktım. Anlattıklarımla babamın ölümüne sebep olmak istemiyorum demiştim. Ki babam ölümsüzlüğün sırrını bulmuş gibi yaşayan bir adamdır. Benim annemle babam hiç ayrılmadı. Ama bir aşk hikayesi değildi. Annemin erken ölüşünde de bu hikaye başrol oynuyor. Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsistik kişilik bozukluğunun son boyutunda biri. Bu tip insanlar kimseyi beğenmez, herkesi aşağılar. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Ve hayatta en beğenmediği kişi hep bendim. Bana bir gün böyle ateş edeceğini hiç düşünmedim. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sen torununa zarar vermek için böyle bir hamle yaptıysan, ben kendimi korumak zorundayım."

"TEYZEM İKİ DEFA KIZIMI BOĞMAYA ÇALIŞTI"

"İşin bir de teyzem boyutu var. Annem öldüğünden beri, teyzem babamla birlikte yaşıyor. Teyzem daha önce de bizimle yaşıyordu, genelde bize dayak atarak büyüttü. Teyzemin nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Hastalık hastasıdır, her gün hastaneye gider. Geceleri çığlıklar atarak uyanırdı. Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı. Kızım dedesine gitmek istiyor çünkü evde onu kötü cezalar bekliyor. Teyzem kızıma şiddet uyguladığı ve bunu aile büyüklerimize düzgün bir şekilde anlatamadığım için yaklaşık iki ay önce ihtarname çektim. Kamera görüntüleri de var elimizde. Kızıma tuhaf tuhaf sorular da sordular. Ben hayatımda kızıma 'erkek arkadaşın var mı, erkeklerle gizli gizli mi buluşuyorsun' şeyler diye sormam. Kızıma sürekli cinsel içerikli sorular sordular. Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim."

Deniz Akkaya\'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı

Deniz Akkaya, Sözler, Aile İçi Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış: Herşey pörsüyünce gündeme nasıl gelirim telaşı :)) 8 5 Yanıtla
  • Gursel kalen: Senin aile sorunundan bize ne. Sorununu git yetkililere anlat. 8 3 Yanıtla
  • H celik: 1 haftadir Bunu haber diye vermezsiniz yeter yahu. herkesin birsuru sorunu var bana ne senin babanin teyzenin psikolojisinden 5 1 Yanıtla

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