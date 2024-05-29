Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te - Son Dakika
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Yaşam

Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin taslağın Meclis'e gönderildiğini açıkladı. Tunç, "Hem hayvanları koruyacak hem de insan sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekli" dedi.

29.05.2024 12:16
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Son yıllarda artan başıboş köpek saldırılarında çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Bu durum kamuoyunda tepki uyandırırken hükümete ise "Önlem" çağrısı yapıldı. Bu kapsamda AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmanın Meclis'e geldiğini açıkladı.

4 BAKANLIK TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak çalışma için Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak taslak düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUTULMASI TARTIŞMASI

Gazetecilerin, sokak köpeklerinin uyutulması konusu hakkında sorulan soruya ise Bakan Tunç, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular." yanıtını verdi.

"YASAL DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılıklarını sürdürdüklerini altını çizen Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Çocuklara, yaşlılara, saldırıları da önlemek lazım. Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık." dedi. Denginin iyi koruması gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan sağlığını tehdit edecek durumları kaldırmak lazım." diye konuştu.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ DİNLENİYOR

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "10 gün daha çalışırız. Toplumun tüm kesimlerini dinliyorum, henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bir teklif var çalışıyoruz." dedi.

Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis\'te

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