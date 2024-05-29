AK Parti Genel Merkezi'nde maaş ikramiyesi tartışması - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Genel Merkezi'nde maaş ikramiyesi tartışması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleriyle birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde çalışanlara verilen maaş ikramiyesinin 31 Mart sonrasında hesaplara yatırılmadığı iddia ediliyor. Çalışanlar arasında yapılan tartışmalarda, tasarruf tedbirleri ve ekstra giderler nedeniyle ikramiyenin ödenmediği belirtiliyor.

29.05.2024 11:49
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleriyle birçok alanda kısıtlamalara gidildi. Tasarruf hamlesinin AK Parti Genel Merkezi'ne de sıçradığı iddia edilirken, her seçim sonrası genel merkez çalışanlarına verilen bir maaşlık ikramiyenin 31 Mart sonrasında hesaplara yatırılmadığını ifade ediliyor.

"BANA KRİTİK BİR BİLGİ GELDİ"

Katıldığı Sözcü TV canlı yayınında "Bana kritik bir bilgi geldi" sözleriyle aldığı istihbaratı paylaşan gazeteci İsmail Saymaz "AK Parti, Genel Merkez çalışanlarından tasarrufa gitmiş. Normalde Genel Merkez çalışanlarının maaşları 20 ila 26 bin lira arasında değişiyormuş.

"PERSONELE HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞ"

Çalışanlara hiçbir şekilde mesai yatırılmıyormuş, bunun yerine dini ve milli bayramlarda ve seçimde bir maaş tutarında ikramiye veriliyormuş. Ancak her seçim sonrası verilen bir maaş ikramiye 31 Mart'ta sonra verilmemiş. Personele herhangi bir açıklama da yapılmamış.

"İKİ SENARYODAN BAHSEDİLİYOR"

Çalışanlar arasında iki senaryodan bahsediliyormuş. Bunlardan birinci senaryo Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz 'Bu seçim sonuçlarıyla Cumhurbaşkanı'nın önüne ikramiye dosyası götürmeye yüzüm yok' demiş. İkincisi ise yine Demiröz 'Tasarruf tedbirleri kapsamında her yerde kesintiye gidilecek, ikramiyeler de ekstra gider olduğu için bunu yatıramayız' demiş. AK Parti'nin çalışanları da 'Her türlü fatura yine emekçiye kesiliyor' diye konuşuyorlarmış" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi\'nde maaş ikramiyesi tartışması

Vedat Demiröz, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Merkezi'nde maaş ikramiyesi tartışması - Son Dakika

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