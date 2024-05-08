Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika
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Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor

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Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Chelsea, transferi onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti ve Ziyech gelecek sezon da Galatasaray'da kalacak.

08.05.2024 14:53  Güncelleme: 14:58
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Süper Lig devi Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti. Ziyech, Galatasaray'da kalacak.

BONSERVİSİNİ ALDILAR

Galatasaray, Faslı yıldızı sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye soktu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı. Chelsea de Hakim Ziyech'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a iletti ve Faslı futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı kesinleşmiş oldu.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech için Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." demişti. Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor

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Son Dakika Spor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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